México dice que arresto de exdirector de Pemex es un mensaje contra la violencia machista

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Ciudad de México, 8 jul (EFE).- La Secretaría de las Mujeres de México aseguró este miércoles que la detención en la víspera del exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, supone un «paso relevante» en el acceso a la justicia para su mujer, María Felicia Jiménez, quien lo denunció hace dos semanas por violencia machista.

En un comunicado, la dependencia gubernamental reconoció la actuación de las fuerzas de seguridad en el arresto del antiguo responsable de Pemex, al tiempo que subrayó que «manda un mensaje de cero impunidad para quien ejerza violencia contra las mujeres».

Rodríguez Padilla fue detenido la tarde del martes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la alcaldía capitalina Benito Juárez.

Sobre este caso, la Secretaría de Mujeres afirmó que «desde el primer momento» acompañaron a la víctima después de que compartiera un video en redes sociales en el que se ve al exfuncionario golpeando y sometiendo en el suelo a su pareja.

«Confiamos que este avance permita que el proceso continúe con apego a derecho y perspectiva de género, hasta garantizar una justicia integral que incluya la sanción correspondiente, la reparación del daño y las medidas de protección necesarias», concluyó la dependencia federal, en la primera reacción pública del Gobierno mexicano tras la detención del exdirector de Pemex.

Rodríguez Padilla tuvo esa responsabilidad durante 18 meses de la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ahora se enfrenta a una investigación por violencia machista tras la denuncia pública de su esposa.

«Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla», advirtió Jiménez, de nacionalidad cubana, al publicar un mensaje en redes sociales junto al vídeo de la agresión.

Tras dicha publicación, la Fiscalía General del Estado de Morelos inició una investigación contra Rodríguez Padilla, al tiempo que Sheinbaum aseguró que habría «cero impunidad» en el caso.

«Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este (…) Que no puede haber violencia contra las mujeres», zanjó la titular del Ejecutivo durante su conferencia matutina del 29 de junio.

El polémico video se publicó casi un mes después de que el entonces funcionario abandonara la dirección de Pemex en un contexto de reestructuración financiera de la petrolera con altos niveles de deuda. EFE

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