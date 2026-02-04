México dice que envía «muy poquito» petróleo a Cuba, sólo 496 millones de dólares en 2025

1 minuto

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aseguró este miércoles que la empresa estatal mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba para el suministro de petróleo y derivados, a la vez que informó de que en 2025 los envíos fueron por 496 millones de dólares a la isla, lo que representa una proporción mínima de las ventas totales de la petrolera mexicana.

«El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo. Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0,1 % de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito”, indicó Rodríguez Padilla a la prensa en medio de las presiones de Estados Unidos para frenar el suministro de crudo a la isla caribeña.

El director general de Pemex detalló, en este sentido, que el valor total de las exportaciones de crudo y petrolíferos a Cuba ascendió a 496 millones de dólares el año pasado y que los pagos se han realizado conforme a lo estipulado. EFE

