México dice que es «obvio» que EE.UU intervino para detener a Ismael ‘El Mayo’ Zambada

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Ciudad de México, 21 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que es «obvio» que hubo participación de agentes estadounidenses en la detención en 2024 del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien fue condenado el lunes a cadena perpetua en una corte en Nueva York.

«Es como obvio (la participación del FBI) ¿Por qué muestran un avión como si fuera en una feria? Como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron. Es una contradicción», declaró la mandataria en su conferencia diaria.

Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua el lunes por un juez federal de Nueva York meses después de su declaración de culpabilidad y su arrepentimiento expreso.

Al ser cuestionada por la sentencia, Sheinbaum respondió que no tiene una «opinión personal», se mostró escéptica del llamado que hizo el narcotraficante a que acabe la violencia en México y reivindicó la labor de su Ejecutivo en materia de seguridad.

«Viniendo de quien viene es difícil citarlo. Es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio de la atención a las causas de que ningún joven se acerque a la delincuencia», apuntó.

Además, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que «revise» si el Estado debe reclamar parte de los 15 millones de dólares que EE.UU. va a decomisar al líder del narcotráfico.

Sobre las circunstancias bajo las que fue detenido Zambada en 2024 tras aterrizar en territorio estadounidense, la presidenta mexicana volvió a cuestionar la versión de Washington de que no se trató de un operativo de sus agentes de seguridad, y mencionó que el FBI mostró en un museo el avión en el que se trasladó el capo a EE.UU.

En este sentido, explicó que el país vecino no les ha facilitado los requerimientos de información que recientemente le solicitaron para aclarar el arresto y si intervinieron agentes estadounidenses en territorio mexicano.

Sheinbaum recordó que su captura tuvo «efectos» en Sinaloa y derivó en una oleada de violencia, por lo que se preguntó: «¿Qué llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial?».

«Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos (…) Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Y cada quien debe hacer su trabajo», remarcó.

El Departamento de Justicia estadounidense ha enmarcado la condena de El Mayo dentro de su supuesta lucha contra el fentanilo, con la que la Administración de Donald Trump justifica aranceles, bombardeos cerca del mar Caribe y hasta el arresto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro.

El que fuera líder del Cartel de Sinaloa denuncia que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán, y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión distinta a la presentada inicialmente por las autoridades estadounidenses. EFE

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