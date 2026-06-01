México dice que la negociación con EEUU para la revisión del T-MEC deja un «saldo positivo»

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La primera ronda de las negociaciones entre México y Estados Unidos para revisar el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC, dejó un «saldo positivo», dijo este viernes la delegación mexicana.

Medios de prensa estadounidenses señalan sin embargo que ya hay presiones del presidente estadounidense Donald Trump en el sector automotor, estratégico para las exportaciones mexicanas.

Ambos países, junto con el tercer socio Canadá, negocian la primera revisión del acuerdo.

Un comunicado de la secretaría de Economía sostuvo que este encuentro, el primero de tres previstos, se desarrolló «en un ambiente constructivo y de diálogo franco» y que dejó un «saldo positivo».

El diálogo se inició el miércoles con reuniones preliminares encabezadas por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, mientras que el jueves se sumó el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman.

«Hablamos de reglas de origen, del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor», dijo en un breve mensaje Ebrard.

La delegación estadounidense resaltó por su lado que uno de sus objetivos es «reducir el déficit comercial con México y fortalecer las cadenas de suministro estadounidenses».

En esta primera ronda, se abordaron además asuntos «prioritarios» como «las reglas de origen del sector automotriz, el acero y el aluminio, y la seguridad económica», señaló un comunicado de la oficina comercial estadounidense.

Según el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas a las negociaciones, Washington presiona para que los autos producidos en Norteamérica tengan al menos 50% de partes estadounidenses.

También busca elevar de 78 a 82 el porcentaje de las piezas que deben ser producidas en alguno de los tres países socios.

La segunda ronda será 16 y 17 de junio en Washington y la última en la semana del 20 de julio en Ciudad de México.

Este acuerdo es vital para México al tener en Estados Unidos a su mayor socio comercial y destino de más de 80% de sus exportaciones.

Estas negociaciones se realizan además en medio de tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico y amagos de Trump de retirarse del acuerdo.

sem/dg