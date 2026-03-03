México dice que no hay connacionales heridos en Oriente Medio y 121 ya han sido evacuados

2 minutos

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó este martes que pese a la escalada del conflicto en Medio Oriente no hay connacionales heridos hasta el momento, mientras que 121 mexicanos han sido evacuados por rutas terrestres seguras.

«No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta este momento. Se tiene un registro de 121 personas que han sido evacuadas por rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar», informó la cancillería en un comunicado.

De acuerdo con la dependencia, se espera que el número de mexicanos evacuados vaya en aumento, «toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas», apuntó.

Ante la situación, la SRE precisó que está analizando cada situación en lo particular, con el fin de asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así «como otras posibles alternativas».

La cancillería aseguró que, a través de sus diplomáticos, se encuentra atenta a lo que necesiten los mexicanos que están en los países en conflicto y pidió comunicarse a sus números telefónicos en caso de emergencia.

El domingo, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, informó que hay cerca de 7.000 connacionales en países de Medio Oriente y que todos se encuentran bien, sin un solo reporte de afectaciones a su integridad física, en medio de un escenario regional complejo marcado por cierres de espacios aéreos y dificultades para salir por vía aérea.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región. EFE

