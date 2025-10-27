México dice que relación con España sigue activa pero aún espera perdón por la conquista

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la relación entre México y España se mantiene activa, aunque recordó que su Gobierno sigue esperando una respuesta del Estado español a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en la que solicitó una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas, turísticas, hay relaciones”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. EFE

