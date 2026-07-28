México domina el concurso completo de equitación en los Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 28 jul (EFE).- México conquistó este martes las medallas de oro individual y por equipos en la prueba de salto de obstáculos del concurso completo de equitación de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El mexicano Fernando Parroquín, en su caballo ‘Anahuac Sdn’, se adjudicó el oro individual al completar el recorrido sin penalizaciones y con un tiempo de 6:53 minutos, para una puntuación total de 34,1.

La plata fue para su compatriota Luis Santiago Franco, con ‘Castigado’, quien también terminó sin penalizaciones y registró un tiempo de 7:04 minutos, con 35,4 puntos.

La hondureña Lara Gabrie Valerio, sobre ‘Dartans Hillcresten’, obtuvo la medalla de bronce con 44,5 puntos entre los 21 jinetes participantes.

En la competencia por equipos, México también se alzó con el oro gracias a las actuaciones de Fernando y Gerardo Parroquín, Bischel Hernández y Luis Santiago Franco, que totalizaron 126,6 puntos.

Colombia obtuvo la medalla de plata con 190,6 puntos, mientras que Honduras completó el podio con el bronce al sumar 327,5 puntos.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 acogen a 6.200 deportistas, quienes compiten en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen. EFE

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