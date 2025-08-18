México domina la marcha femenina de los 20 kilómetros
Luque (Paraguay), 18 ago (EFE).- El equipo mexicano femenino de marcha ganó este lunes el oro y la plata de la prueba de los 20 kilómetros, en el inicio del atletismo de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.
La mexicana Karla Serrano completó el recorrido con un tiempo de 1h31:40.1, mientras que su compatriota Valeria Flores lo hizo en 1h33:21.4 para la plata.
El bronce fue para la colombiana Natalia Pulido, que completó la distancia en 1h35:11.0.
La competencia se llevó a cabo en el estadio de atletismo del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, ciudad aledaña a Asunción. EFE
laa/cmm