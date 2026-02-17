México eleva a 31 las muertes por el brote de sarampión al confirmar tres nuevos decesos

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La Secretaría de Salud (SSA) de México confirmó tres nuevos fallecimientos a causa del brote de sarampión que sufre el país desde el año pasado, lo que eleva a 31 el número de muertes por esta epidemia.

Según el más reciente informe publicado el 16 de febrero, las autoridades sanitarias han registrado 12 nuevos posibles casos de sarampión durante la última semana, siendo 9.850 los contagios confirmados desde el año pasado.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años (1.434 casos), seguido de los de 5 a 9 años (1.204).

La tasa de incidencia más elevada que tiene el virus se produce en los menores de un año, con 54,12 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la mortalidad, se produjeron 31 fallecimientos por el actual brote, de los cuales cuatro se dieron en enero y febrero de este año, en los estados de Michoacán, Jalisco (oeste), Durango (norte) y Tlaxcala (centro).

Ante el aumento de contagios en algunos territorios como Jalisco (oeste), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el Gobierno cuenta con vacunas suficientes para inmunizar a la población y enfatizó que, a la fecha, se han aplicado más de 16 millones de vacunas; tan solo entre el 7 y el 13 de febrero, se aplicaron casi 1,7 millones de biológicos.

«Nosotros insistimos mucho en que vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable y además en ciertos estados de la República de 13 a 49 años. Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas», señaló la mandataria durante su conferencia de prensa diaria. EFE

