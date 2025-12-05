México en el grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y contra el ganador de la repesca D

Washington, 5 dic (EFE).- México jugará contra Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la repesca D europea (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa) en el Grupo A, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.

El Grupo A disputará sus partidos en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (México) y Atlanta (Estados Unidos). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios. EFE

