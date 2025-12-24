México en la ONU: Tensiones entre EE.UU. y Venezuela ponen en riesgo estabilidad regional

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y el despliegue de fuerzas militares por parte de Washington en el sur del mar Caribe, es decir, costas venezolanas, «representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional», expuso este martes México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este martes una sesión informativa sobre las «Amenazas a la paz y la seguridad internacionales», a petición de Venezuela.

Durante la sesión , el representante permanente de México ante la ONU, embajador Héctor Vasconcelos, recordó que, desde 2019, el país ha mantenido una «postura firme» en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela.

«La reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del mar Caribe, representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional. Es imperativo preservar nuestro espacio de convivencia pacífica, no solo como aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional», apuntó Vasconcelos en su intervención.

Expuso que conforme a los principios constitucionales de la política exterior, México «reitera que corresponde, exclusivamente, al pueblo venezolano determinar su futuro político» al tiempo que hizo un llamado «inequívoco y urgente a todas las partes a privilegiar los canales diplomáticos, actuar con contención, con cautela y evitar medidas que puedan agravar la situación».

Además, reiteró la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para que México apoye «cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación».

Vasconcelos señaló que la historia «demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen, invariablemente, a mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional».

También dijo, con base en los principios constitucionales de política exterior de México, que sin importar del país o región de que se trate, «el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver, en el largo plazo, las diferencias existentes».

El representante remarcó que en momentos en los que «está a prueba el valor del multilateralismo y el de la propia ONU», resulta indispensable recurrir a los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, orientados a la prevención de conflictos y a las soluciones pacíficas de las controversias.

Asimismo, instó al secretario general de la ONU, António Guterres «a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo».

Este martes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su país estaba recibiendo un «apoyo abrumador» del Consejo de Seguridad de la ONU.

Maduro tachó nuevamente de «piratería» las confiscaciones de buques por parte de EE.UU. y aseveró que «nadie podrá derrotar» a su país. EFE

