México enfrenta a Australia en amistoso, última oportunidad para algunos jugadores

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Redacción deportes, 29 may (EFE).- La selección mexicana enfrentará mañana a Australia en el Rose Bowl de Pasadena (California, EE.UU.), en la última oportunidad del seleccionador Javier Aguirre para conocer el estado físico de varios de sus jugadores.

A menos de dos semanas de debutar en el Mundial contra Sudáfrica, Aguirre tiene numerosas dudas porque algunas de sus principales figuras se recuperan de lesiones y no está claro si alcanzarán la forma deportiva antes de la competencia fundamental.

Los extremos César Huerta, del Anderlecht belga, y Alexis Vega, del Toluca, además del volante de contención Edson Álvarez, del West Ham inglés; el volante Luis Chávez, del Dínamo de Moscú ruso, y el delantero Santiago Giménez, del Milan italiano, han tenido un año de pocos minutos en la cancha y tratarán de convencer al técnico antes del lunes, cuando Aguirre anunciará el equipo mundialista.

Mañana los mexicanos, decimoquintos del ráking de FIFA, saldrán a ganar, pero lo principal será que el cuerpo técnico pueda medir el estado físico de los 28 integrantes del equipo.

Australia, vigésimo séptimo de la clasificación mundial, también utilizará el partido como adiestramiento para el Mundial. Se trata de un equipo que suele hacer poco ruido, pero contra México tiene balance favorable de dos victorias, tres empates y una derrota.

El seleccionador Anthony Popovic también buscará ganar para mantener saldo a favor en partidos contra México, pero más importante que eso será observar a sus figuras, dos semanas antes de debutar contra Turquía en el grupo D del Mundial, en el que también están Estados Unidos y Paraguay.

Antes del Mundial, los australianos enfrentarán a Suiza, el 6 de junio, en tanto México lo hará contra Serbia, dos días antes.

Alineaciones probables:

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Alexis Vega, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Seleccionador: Javier Aguirre.

Australia: Mathew Ryan; Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati; Jacob Italiano, Aiden O’Neill, Coonor Metcalfe, Jordan Bos, Awer Mabil; Nestory Irankunda, Mohamed Touré.

Seleccionador: Tony Popovic.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Rose Bowl, en Pasadena (California, EE.UU.).

Hora: 19:00 horas (02:00 GMT). EFE

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