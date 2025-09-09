México entregará a Pemex 13.715 millones de dólares para amortizar deuda en 2026

Ciudad de México, 9 sep (EFE).- Petróleos Mexicanos (Pemex) continuará beneficiándose del apoyo financiero del Gobierno federal en 2026 con una partida por 263.500 millones de pesos (unos 13.175 millones de dólares), destinada al pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en años anteriores, según detalló este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el Paquete Económico 2026, presentado a la Cámara de Diputados, estos recursos permitirán que Pemex mejore su balance financiero sin impactar el déficit del sector público, pues las amortizaciones de deuda se registran como reducción de pasivos y no como gasto presupuestario.

“Se busca que, en la medida de lo posible, el saldo de la deuda pública de Pemex al cierre de 2026 sea menor al observado en 2025, con lo cual la empresa mostraría un desendeudamiento neto”, indicó Hacienda en el documento.

Además, la SHCP estima que este respaldo se complementará con “otras medidas de fortalecimiento financiero, como la estrategia integral para mejorar su liquidez, la optimización de su perfil de vencimientos y la reducción de pasivos con proveedores y de su costo financiero”.

El paquete establece para Pemex un gasto programable de 517.362 millones de pesos (unos 25.868 millones de dólares), así como un techo de gasto en servicios personales de 118.000 millones de pesos (5.900 millones de dólares).

Estos recursos se enmarcan en la estrategia del Gobierno de consolidar a la empresa como eje de la política energética y motor del crecimiento nacional.

Hacienda aclaró que el apoyo financiero estará condicionado a que Pemex logre mejorar su liquidez en la misma magnitud que las transferencias, con medidas complementarias como la optimización de su perfil de vencimientos, la reducción de pasivos con proveedores y un manejo más eficiente de su costo financiero.

Apoyo de recursos públicos continuará

En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que el Gobierno seguirá utilizando la línea presupuestal que en ejercicios recientes ha permitido cubrir los vencimientos de deuda de Pemex.

Subrayó que la empresa se encuentra en medio de un proceso de recompra y refinanciamiento de pasivos, el cual ha recibido comentarios positivos por parte de agencias calificadoras, que recientemente mejoraron su calificación crediticia, en referencia a Moody’s que mejoró su nota a ‘B1’, con perspectiva “estable”.

“Es una línea presupuestal que básicamente cubre los vencimientos programados de Petróleos Mexicanos”, sostuvo el funcionario.

Esto se suma a medidas recientes implementadas por el Gobierno mexicano para rescatar a la petrolera más endeudada del mundo como las aportaciones de capital por 12.000 millones de dólares a través del esquema de notas precapitalizadas (P-CAP) y el nuevo fondo de inversión para Pemex con participación parcial de recursos públicos y privados. EFE

