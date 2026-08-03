México envía a Canadá más de cien efectivos para entrenar a personal contra incendios

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Ciudad de México, 3 ago (EFE).- El Gobierno de México anunció este lunes el despliegue en Canadá de un nuevo contingente de 103 efectivos de emergencias para el entrenamiento a autoridades canadienses en el manejo de incendios forestales.

En un comunicado, la Comisión Nacional Forestal de México (Conafor) informó que el personal desplegado ya partió rumbo a la provincia de Columbia Británica (oeste de Canadá).

El contingente, compuesto por cien personas combatientes y tres personas técnicas, se suma al contingente enviado la semana pasada conformado por 104 personas que se incorporaron a operaciones de manejo de incendios forestales en Thunder Bay, en la provincia de Ontario.

«La movilización responde a las solicitudes de apoyo internacional formuladas por Canadá, ante la alta demanda de recursos para atender la actual temporada de incendios forestales», destacaron las autoridades.

De acuerdo con la información, el personal especializado participará en un entrenamiento internacional en tiempo real en manejo de incidentes, en el que también intervienen especialistas en manejo del fuego de distintas dependencias.

“Este ejercicio permitirá reforzar las capacidades de coordinación de incendios forestales, adoptar mecanismos de trabajo utilizados en Canadá y, a partir de la experiencia acumulada, mejorar la respuesta ante incendios de gran magnitud tanto en México como en territorio canadienses”, precisó la Conafor.

A mediados de julio, Canadá reportó al menos ochocientos incendios activos en distintas zonas del país y a la provincia de Ontario como una de las más afectadas.

El humo de estos incendios afectó la calidad del aire de ciudades estadounidenses del este como Nueva York o Boston, lo que provocó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, acusara a Ottawa de negligencia y amenazara con aprobar más aranceles contra su vecino del norte. EFE

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