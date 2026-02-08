México envía “ayuda humanitaria” a Cuba con más de 814 toneladas de víveres

Ciudad de México, 8 feb (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este domingo del envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba como un símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria”, en un contexto en el que el país mantiene gestiones para retomar los envíos de petróleo pese a las sanciones anunciadas el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox. Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres”, manifestó la SRE en un comunicado.

