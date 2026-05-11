México envía un nuevo barco con ayuda para «aminorar el sufrimiento» del pueblo cubano

1 minuto

Ciudad de México, 11 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este lunes saldrá un nuevo barco con ayuda humanitaria desde el país norteamericano para «aminorar el sufrimiento» del pueblo cubano, en medio del aumento de la presión de EE.UU sobre la isla con nuevas sanciones a su economía y amenazas de invasión.

«Hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. Pues de alguna manera aminorar el sufrimiento del pueblo cubano. Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria», afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Este anuncio se produce después de que Washington extendiera recientemente la cobertura de las sanciones contra La Habana hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas. EFE

des/afs/cpy

(foto)(video)