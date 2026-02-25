México envía un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba con alimentos

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La cancillería de México anunció este martes el envío de un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, con cerca de 1.200 toneladas de alimentos, en medio de la crisis económica que vive la isla agudizada por el bloqueo energético de Estados Unidos.

«Este martes zarparon del puerto de Veracruz los Buques de Apoyo Logístico Papalopan y Huasteco con un total de 1.193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba», afirmó el comunicado mexicano. EFE

