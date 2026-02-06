México enviará ayuda humanitaria a Cuba «el lunes a más tardar»

1 minuto

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno prevé enviar «ayuda» humanitaria a Cuba en los próximos días, principalmente alimentos e insumos solicitados por la isla, mientras mantiene gestiones diplomáticas para retomar los envíos de petróleo sin exponer al país a sanciones anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación, de algunos otros insumos que nos han pedido”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Michoacán, en el oeste de México. EFE

csr/afs/nvm

(foto)(video)