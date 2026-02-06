México enviará ayuda humanitaria a Cuba en los próximos días

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno prevé enviar ayuda humanitaria a Cuba en los próximos días y que mantiene gestiones diplomáticas para retomar los envíos de petróleo sin exponer al país a las sanciones anunciadas por Donald Trump.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar», señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Michoacán, en el oeste de México.

Shainbaum explicó que la ayuda consistirá principalmente en alimentos y bienes de producción solicitados por Cuba. EFE

