México enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba sin incluir petróleo

1 minuto

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su Gobierno enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá alimentación y «otras solicitudes» de las autoridades de la isla, a la vez que reafirmó que «por lo pronto» no habrá suministro de petróleo ante el bloqueo energético de Estados Unidos.

«Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria de alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el Gobierno cubano que necesita a su pueblo», afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México. EFE

des/afs/nvm

(foto)(video)