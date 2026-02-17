México enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba sin incluir petróleo

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá alimentos y «otras solicitudes» de las autoridades de la isla, a la vez que reafirmó que «por lo pronto» no habrá suministro de petróleo ante el bloqueo energético de EE.UU.

«Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria de alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el Gobierno cubano que necesita su pueblo», afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México. EFE

