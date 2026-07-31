México escala esfuerzos para contener el arribo de sargazo al Caribe

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México informó este jueves su estrategia para contener con barreras y barcos recolectores las miles de toneladas de sargazo que arriban a turísticas playas caribeñas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

El arribo masivo de esta alga responde a corrientes oceánicas atípicas en el Atlántico que comenzaron en 2011, explicó la secretaria de Medio Ambiente mexicana, Alicia Bárcena, durante la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Vastos bloques de sargazo, que originalmente estaban confinados en el mar frente a las costas de Florida, se desplazaron hacia aguas más cálidas y ricas en nutrientes entre África y Brasil. Desde ahí el sargazo invade el Caribe, agregó Bárcena, donde en ocasiones llegan a costas mexicanas más de 9.000 toneladas diarias, un récord registrado este año.

«En 2026, fue cuatro veces más que en 2025 y tenemos 27 veces más que el promedio histórico», declaró la secretaria. «Ha sido un año realmente difícil, atípico».

Una flota especializada de barcos para recolectarlo está desplegada en el Caribe e incluye dos botes para mar abierto, 11 navíos costeros y vehículos anfibios, dijo el secretario de Marina, Raymundo Morales.

Es parte del plan gubernamental que contempla invertir 115 millones de dólares para comprar ocho barcos y barreras de contención para proteger las playas más turísticas, indicó Morales.

Adicionalmente, más de 580 personas recogen a diario el sargazo de las playas, agregó. La meta es elevar la capacidad de recolección de 2.177 a 4.000 toneladas por día.

El plan también contempla el procesamiento industrial del sargazo recolectado, indicó Bárcena, al detallar que en México ya operan 39 empresas que elaboran productos como biogás, fertilizantes, plásticos y químicos.

Un «encuentro internacional» para abordar la problemática está previsto para octubre en Cancún con la participación de los países caribeños, Japón y Brasil, agregó la secretaria.

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