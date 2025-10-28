México espera extradición de empresario Álvarez Puga, detenido en EE.UU.

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que está a la espera de la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, quien fue detenido el lunes en EE.UU. y que estaba prófugo desde 2021 por estar acusado de evasión de impuestos y lavado de dinero en México.

“Sí, la idea es que se extradite a México”, enfatizó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sin dar mayores detalles, la gobernante mexicana apuntó que están esperando la información de la Fiscalía mexicana sobre el caso del empresario.

“Espero que en unas horas podamos tener toda la información”, dijo.

El lunes trascendió la detención de Álvarez Puga, quien quedó “bajo custodia” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el centro de detención Krome, en el oeste de Miami.

Aunque no se detallaron los motivos de su detención, la estancia en dicho centro implica que las razones son migratorias, por lo que se espera su deportación a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo busca desde septiembre de 2021 junto con Gómez Mont.

Además, la Interpol emitió en octubre de 2021 una ficha roja de búsqueda y captura contra la pareja.

Ambos están acusados de los delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares), por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra.

La conductora, el empresario y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma que facilitan a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero, según las autoridades mexicanas, aunque ella se ha declarado «inocente».

El caso ha despertado atención mediática en México debido a la popularidad de Gómez Mont con programas de espectáculos como Ventaneando, de TV Azteca, mientras que en Estados Unidos acaparó titulares cuando apareció en una conferencia de prensa vestida de novia para pedirle matrimonio al deportista Tom Brady en 2008.

Los problemas legales comenzaron en 2010, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de México y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de ganancias y evadir impuestos y pagos al seguro social. EFE

