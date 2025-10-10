México espera que acuerdo entre Israel y Hamas «realmente sea de paz y de soberanía»

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes la firma de la primera fase del Acuerdo de Paz entre Israel y Hamás impulsado por Estados Unidos, a la vez que mostró su esperanza de que sea «realmente un acuerdo de paz y soberanía».

«Yo creo que lo importante ahora es rescatar este acuerdo de paz que parece se ha llegado, lo ha reconocido Hamás en la Franja de Gaza, el Gobierno de Israel, esta negociación que pues encabezó principalmente el gobierno de los Estados Unidos», dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria en esta capital.

«Esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos. Ese es nuestro pensamiento en este momento», añadió.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado. EFE

jmrg/afs/pddp

(foto)