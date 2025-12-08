México espera que Mundial de Fútbol facilite revisión del T-MEC con EEUU y Canadá en 2026

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que el Mundial de Fútbol 2026 será «un buen ambiente» para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras su visita a Washington para el sorteo del torneo el pasado viernes.

«Es un buen ambiente para la revisión del Tratado, incluso el ambiente que vivimos ahí el viernes (durante el sorteo para el Mundial en Washington) pues muestra que, en efecto, es un momento donde el deporte une», dijo en su conferencia en el Palacio Nacional.

En este sentido, insistió que acordó con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, continuar los trabajos de revisión del Tratado trilateral de Norteamérica.

«Hablamos de muchas cosas y particularmente de comercio, de lo que tiene que ver con el T-MEC hacia adelante», señaló la mandataria mexicana, en medio de los preparativos del Mundial de Fútbol a celebrarse en las tres naciones norteamericanas el próximo año.

En particular, Sheinbaum detalló que se nombraron los «responsables para seguir trabajando en distintas áreas» de los tres Gobiernos norteamericanos, de cara a la revisión de 2026, mientras los países llevan a cabo consultas con las distintas industrias para recabar sus demandas.

Asimismo, Sheinbaum aseguró que mantendrá como principio la búsqueda de una «buena relación» con EE.UU., basada en el respeto mutuo y la defensa de los mexicanos en territorio estadounidense.

«Yo estoy convencida de que México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos», afirmó Sheinbaum.

En este sentido, apuntó que México debe mantener una relación estable con EE.UU. por tres razones principales: la vecindad geográfica, la presencia de 40 millones de mexicanos en ese país y la necesidad de priorizar acuerdos sobre confrontaciones y porque «es mejor llegar a acuerdos que confrontaciones».

Aunque el encuentro no tuvo un carácter formalmente político, la mandataria destacó que sí permitió avanzar en la coordinación para la revisión del T-MEC, proceso previsto para 2026, pero que las partes han comenzado a preparar desde este año.

De acuerdo con Sheinbaum, la conversación privada con Trump y Carney fue cordial y reflejó una relación constructiva entre los socios norteamericanos.

Por su parte, rechazó que se tocarán temas de seguridad, pese a ser uno de los temas sensibles en la relación bilateral con EE.UU. y pidió tener confianza en el modelo económico mexicano.

«Va bien México, vamos bien. Hay que, no solamente tener confianza en el pueblo de México y en lo que somos las y los mexicanos, sino en el modelo económico y lo que representa el proyecto que representamos», dijo.

Los preparativos de cara al Mundial de Fútbol, que tendrá lugar en junio y julio de 2026, representan desafíos en distintas áreas como la logística, el transporte, la seguridad y el comercio, ya que es la primera vez que se celebrará a la vez en tres países distintos. EFE

