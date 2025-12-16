México está «atento» a denuncias de Xiomara Castro de «golpe de Estado» en Honduras

Ciudad de México, 16 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno está “atento” a las denuncias realizadas por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por un posible “golpe de Estado” en el país centroamericano y subrayó que siempre se pronunciará a favor de la democracia y en contra de cualquier forma de «injerencismo» o intervención externa.

“Estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (…) Siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre los señalamientos hechos por la presidenta hondureña. EFE

