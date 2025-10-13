México estima 100.000 viviendas afectadas por lluvias torrenciales en el centro del país

Ciudad de México, 13 de oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que su gobierno ha estimado, de manera preliminar, que unas 100.000 viviendas han resultado afectadas por las lluvias e inundaciones en cinco estados del centro del país que han dejado hasta ahora 64 muertos y 65 desaparecidos.

Además ha declarado que se cuenta con una «partida presupuestal para emergencias» de 19.000 millones de pesos (unos 1.024 millones de dólares), de los que ya se destinado 3.000 millones de pesos (unos 162 millones de dólares) para los daños en los estados de Guerrero y Oaxaca por el paso del huracán Eric.

«Daremos el dato, ya que haya un primer censo (de afectados). Ayer hacíamos una estimación que pudieran ser 100.000 viviendas afectadas en los cinco estados del país (Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro) (…) es una cifra totalmente preliminar, hasta que no termine el censo, no podríamos dar una cifra final», ha expuesto Sheinbaum.

Ha agregado que la estimación se ha llevado a cabo de acuerdo con el número de viviendas que hay en cada en cada municipio afectados, y añade que «en todos los casos va a haber el apoyo».

Ante los señalamientos y críticas de opositores que han señalado tanto el Gobierno federal como lo estatales y muncipales «se han visto rebasados ante la emergencia» y que fue un error desaparecer, desde el gobierno pasado, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Sheinbaum ha dicho que si bien ese fondo no existe, si «hay una partida presupuestal para emergencias».

«Hay suficientes recursos, no se va a escatimar en todo lo que tiene que ver con la emergencia porque todavía estamos en ese periodo», ha manifestado.

Sheinabum ha afirmado que a partir de los censos llegará un primer apoyo y después un respaldo mayor a las familias afectadas.

«Se están levantando censos para poder ofrecer vivienda a mucha gente, que tenía su vivienda en las laderas de los ríos y que, evidentemente, no pueden regresar a esas zonas, porque son zonas de riesgo» y ha anticipado que habrá reubicaciones para esas familias.

Asimismo, ha desmentido que su gobierno vaya a utilizar «electoralmente» los apoyos a la población, a la vez que ha dicho que no existe ninguna orden que prohíba la ayuda de particulares y que se «requiere organización, coordinación», algo que está centralizado través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

México ha reportado este lunes 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron cinco estados del centro del país entre el 6 y 9 de octubre, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en 111 municipios.

Desde el 10 de octubre, el Gobierno mexicano ha celebrado sesiones de manera permanente para atender la emergencia, en coordinación con los gobiernos estatales.EFE

jmrg/afs/icn

