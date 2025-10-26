México estima una ocupación hotelera de más de 1,6 millones de turistas por Día de Muertos

2 minutos

Ciudad de México, 26 oct (EFE).- Los tradicionales festejos en México por el Día de Muertos, declarados desde 2003 por la Unesco como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, generarán un incremento del 2,3 % en la ocupación hotelera, con más de 1,6 millones de turistas que acudirán a ellos, informó este domingo la Secretaría de Turismo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, precisó que se prevé la llegada de 1,6 millones de turistas a hoteles en el periodo entre el lunes 27 de octubre y el domingo 2 de noviembre, lo que representa un aumento del 2,3 % respecto al 2024, cuando se registraron alrededor de 1,5 millones de visitantes.

Rodríguez Zamora señaló que del total de turistas previstos este año, el 73 % serán nacionales, y el 27 %, extranjeros, lo que refleja «el interés que despiertan las tradiciones mexicanas en todo el mundo», según un comunicado.

«En ninguna otra parte del mundo existe una manifestación tan viva y conmovedora, que une a las familias, despierta el interés de millones y nos llena de orgullo como nación», expresó la secretaria de Turismo.

La ministra agregó que la ocupación hotelera promedio estimada durante la próxima semana es del 60,8 %, 1,4 puntos porcentuales más que en 2024.

Informó de que destinos como la Ciudad de México, Cancún, Riviera Maya, Guadalajara y Monterrey concentran gran parte del flujo turístico y se observa un crecimiento sostenido en destinos como las playas de Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán, las cuales «mantienen una importante dinámica regional».

La celebración del Día de Muertos, que conmemora el 1 y de 2 noviembre en México, es una de las tradiciones mexicanas más significativas, donde los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos. EFE

mjc/pddp