México exhibe su orgullo mundialista en Fitur

5 minutos

Pepi Cardenete

Madrid, 23 ene (EFE).- El fútbol es protagonista de los coloridos estands que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades mexicanas que albergarán trece de los 104 partidos del Mundial de Fútbol de 2026, han desplegado esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que celebra en Madrid su 46 edición con México como país invitado.

El nombre de Jalisco, el estado donde se encuentra Guadalajara, formado con decenas de pequeñas pelotas de fútbol, maquetas de estadios y bufandas con la dorada Copa de la FIFA, también una pequeña portería para que el público de la feria se anime a tirar a puerta. El fútbol se siente en gran parte del expositor que México ocupa en Fitur.

No ocurre lo mismo en los estands de Estados Unidos y Canadá, anfitriones también del Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Aunque la mayoría de los partidos se repartirán por Estados Unidos y Canadá, esos países apenas han hecho gala del torneo en sus casetas de Fitur, mucho más pequeñas y menos majestuosas que el gran espacio que ocupa México en la feria al ser el país invitado este año.

Ciudad de México, orgulloso arranque mundialista

Quedan 139 días para que el balón mundialista eche a rodar el 11 de junio en Ciudad de México, donde México y Sudáfrica arrancarán la tanda de partidos que culminarán el 19 de julio con la final de Nueva York.

Y la gran metrópolis mexicana de 23 millones de habitantes se afana (acometiendo 800 obras para mejorar el espacio público o las canchas; instalando 30.000 cámaras de videovigilancia en las calles; capacitando a 500.000 personas en hospitalidad) para tenerlo todo a punto para recibir, con los brazos abiertos y «el corazón grande», a miles de forofos que puedan vivir el fútbol a lo largo y ancho de toda la ciudad.

«Queremos compartir al mundo el ambiente mundialista que se va a vivir en la Ciudad de México, y por eso decimos ‘la pelota vuelve a casa'», dice a EFE Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la capital mexicana, sobre cómo afronta Ciudad de México esta nueva cita mundialista.

Y es que los chilangos están «muy contentos de ser la única ciudad del mundo que recibe por cuarta vez una Copa del Mundo», abundó Frausto, y explicó que, además de los conocidos mundiales de 1970 y 1984, hay otro de 1971 «que no está reconocido oficialmente por FIFA»: «Es un mundial femenino y México quedó subcampeón».

No es de extrañar que la historia de México y los Mundiales de balompié vaya a protagonizar una exposición y una agenda cultural «muy poderosa» durante el torneo, en la que el objetivo es que la competición «se viva más allá del estadio».

Por ello, el espacio público de la capital mexicana, que albergará un total de cinco encuentros, también va a ser protagonista del Mundial: los 104 partidos del torneo «se proyectarán en festivales futboleros de manera gratuita»; en junio habrá un gran desfile con el tema mundialista y las culturas mexicanas; en marzo se celebrará «la clase de fútbol más grande del mundo» y el 31 de mayo la ola futbolística más larga del planeta.

«Vamos a hacer una ola de 16 kilómetros. Invitamos a todo el mundo que venga a vivirla ya el 31 de mayo, ya habrá parte de este ambiente mundialista», animó la secretaria de Turismo.

La capital mexicana quiere «mandar el mensaje al mundo de que no importa dónde juegue su selección», porque «en la Ciudad de México son bienvenidas todas las culturas, todas las nacionalidades, sin discriminación, sin racismo, sin ningún tipo de xenofobia».

«Recibimos al mundo entero con el corazón grande», reinvidicó Frausto.

Oportunidad para el turismo (y para la diversidad)

Ciudad de México también entiende el Mundial como una «enorme oportunidad para el turismo», y quiere mostrar en Fitur que la ciudad está lista para «este momento histórico».

Así, la metrópolis también quiere aprovechar el tirón futbolero para que los aficionados exploren Ciudad de México de cabo a rabo; visiten sus museos -«somos la ciudad con más museos en el mundo» – o se animen con sus rutas turísticas, como la que recorre los puntos importantes de la vida de la chilanga Frida Kahlo, además de acercarse a conocer estados colindantes.

«Estamos convencidos de que las personas que vengan se van convertir en nuestros embajadores y volverán, volverán con sus familias, volverán más adelante», se mostró confiada Frausto.

Añadió que Ciudad de México, una ciudad que «vive de frente el tema de los derechos y las libertades», no será ajena a que el Mundial se desarrollará en pleno mes del Orgullo LGTBIQ+.

«Vamos a celebrar en este momento del Mundial, que a veces se siente tan binario, la diversidad. Para nosotros la diversidad es la mayor riqueza de la humanidad, y lo estamos refrendando en esta oportunidad histórica», aseveró Frausto. EFE

pcc/mb

(foto) (vídeo)