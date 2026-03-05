México exige a EEUU investigación «exhaustiva» por muerte de migrante en custodia del ICE

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó este jueves que su Gobierno presentó una nota diplomática a Estados Unidos tras la muerte de un migrante mexicano mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de la que su Gobierno ha reclamado una investigación «exhaustiva».

“De inmediato se presentó una nota diplomática y se está apoyando a la familia y la manera en que nosotros hacemos la denuncia ya es a través de las familias”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó de que reclamó a las autoridades estadounidenses una investigación “inmediata y exhaustiva” para esclarecer el fallecimiento del mexicano, ocurrido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, mientras se encontraba bajo custodia del ICE.

Hasta el momento no han trascendido su identidad ni las causas del deceso, por lo que la cancillería mexicana solicitó a Estados Unidos información detallada del caso, incluido el expediente médico y los informes de custodia.

La presidenta agregó que México urge a Washington a que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento y que se determine si hubo responsabilidades.

El Consulado de México en San Bernardino (California) activó los protocolos de asistencia consular para acompañar a la familia del fallecido, ofrecer apoyo legal y facilitar las gestiones necesarias para la eventual repatriación de los restos.

La Cancillería mexicana advirtió además que buscará indagar las condiciones sistémicas que han llevado a que ocurran este tipo de casos.

De acuerdo con medios locales, siete mexicanos murieron el año pasado mientras estaban detenidos por el ICE, la cifra más alta desde la creación de esa agencia migratoria. EFE

