México exige a Israel el «pleno respeto» a los DD.HH de mexicanos en flotilla interceptada

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Ciudad de México, 18 may (EFE).- El canciller de México, Roberto Velasco, pidió este lunes a las autoridades israelíes el «pleno respeto a los derechos humanos» de los ciudadanos del país norteamericano a bordo de la flotilla interceptada por el Ejército de Israel en aguas internacionales próximas a Chipre, al tiempo que les exigió un «trato digno».

«Exigimos, particularmente a las autoridades israelíes, el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud. Reafirmamos la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional», publicó el jefe de la diplomacia mexicana en sus redes sociales.

Velasco explicó que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), están en contacto con los familiares de los mexicanos afectados y con otros gobiernos mientras los equipos consulares están «activados» para brindar la asistencia necesaria.

«No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta», aseguró el canciller, quien no precisó el número de mexicanos que se encuentran a bordo de esas embarcaciones.

Esta flotilla ya había sido interceptada en abril, pero se volvió a reorganizar para ir rumbo a Gaza con alimentos, medicinas y ayuda humanitaria.

Israel ha interceptado ya 17 naves, según la Flotilla, cuando se dirigían a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo marítimo que imponen las autoridades israelíes a este territorio palestino desde 2007.

En un comunicado, los activistas señalaron que el Ejército israelí les ha informado de que serán trasladados a un gran buque de carga al que llaman «buque prisión» y, luego, serán llevados al puerto israelí de Ashdod. EFE

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