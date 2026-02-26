México exige la suspensión de una subasta con 40 piezas arqueológicas en París

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- La Secretaría de Cultura de México exigió este jueves la suspensión de una subasta con 40 piezas arqueológicas mexicanas que se celebrará el viernes en París y remarcó que la defensa de su patrimonio cultural «es una responsabilidad de Estado y un acto de justicia histórica».

«Exigimos la suspensión de la subasta presencial ‘Les Empires de Lumière’, programada para el 27 de febrero en París por la Casa Millon, donde se identificaron 40 piezas arqueológicas propiedad de la nación e inalienables por ley», expresó en un mensaje en redes sociales la titular de la Secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza

Asimismo, informó de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió el dictamen correspondiente y agregó una carta que envió el día 24 a esa casa de subastas.

La secretaria mexicana remarcó que el INAH realizó un dictamen en materia de arqueología «a partir del catálogo de la subasta» y determinó que 40 de los objetos anunciados constituyen bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de México, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

«Dichos bienes son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles», agregó, por lo que su exportación está prohibida desde 1827 y «su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilicita».

La Secretaría de Cultura, apuntó, «apela a la ética y respeto por el patrimonio cultural y hace un llamado a detener el ofrecimiento y venta de dichas piezas» y explicó que se trata de vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y que constituyen la memoria de los pueblos originarios.

«Hago de su conocimiento que se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes con relación a la venta en cuestión, con el interés de que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano por los canales diplomáticos y legales oficiales», apuntó Curiel de Icaza.

También exhortó a la casa de subastas a «reflexionar sobre los códigos éticos y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos».

Desde 2018 el Gobierno mexicano ha recuperaron unas 16.500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México, además de intensificar las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas. EFE

