México firma acuerdo para privilegiar las ventas de maíz nacional con un «precio justo»

3 minutos

Ciudad de México, 20 may (EFE).- El Gobierno de México firmó este miércoles un acuerdo con productores, comercializadores e industriales del maíz para ordenar el comercio del grano, garantizar precios justos tanto para productores como para consumidores y privilegiar las ventas del producto nacional, en medio del debate sobre un posible aumento en el precio de la tortilla.

El acto para suscribir este acuerdo, denominado ‘Sistema de ordenamiento para el maíz blanco’, se realizó en el Palacio Nacional y fue encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, altos funcionarios del Gobierno federal, empresarios y representantes del sector agrícola de distintos estados del país.

«Las empresas compradoras privilegiarán la adquisición y consumo de maíz blanco nacional antes de recorrer a las importaciones. Es un gran logro», destacó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López, en su turno de intervención.

Según explicó, el acuerdo gubernamental garantizará la «autosuficiencia» del maíz blanco, al tiempo que «estabilizará» el mercado nacional y «fortalecerá» la rentabilidad de pequeños y medianos productores de compras anticipadas a un precio justo.

Para ello, se realizarán compras anticipadas mediante contratos acordados entre los distintos actores de la cadena productiva, añadió la funcionaria federal, quien dijo que es un acuerdo con 80 empresas nacionales y extranjeras del sector.

«A través de estos mecanismos se facilitará el acceso a insumos a precio justo, innovación tecnológica, asistencia técnica y herramientas de eficiencia productiva en coordinación con el personal autorizado por el Gobierno de México y conforme a la normativa aplicable», afirmó.

Por su parte, Sheinbaum puso en valor esta unión entre diferentes actores para crear una «plataforma para hacer todo muy transparente», a la vez que apuntó que el acuerdo es «voluntario» y busca garantizar la soberanía alimentaria, la autosuficiencia y que los productores «vivan bien» de su trabajo.

«Hoy estamos sentados aquí firmando un programa de ordenamiento de la producción y el mercado del país. Para el beneficio también de los consumidores y del país», subrayó la mandataria.

El anuncio ocurre en un contexto de tensión entre el Gobierno mexicano y representantes del sector tortillero por los costos de producción y el precio del alimento.

El pasado 15 de abril, el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) advirtió que mantener sin cambios el precio de la tortilla es «insostenible» debido al aumento acumulado de costos en la cadena de valor, pese a que el maíz y la harina se mantienen estables.

Antes de firmar este acuerdo, productores del estado de Sinaloa (oeste) se manifestaron en Ciudad de México y amenazaron con impulsar un boicot al Mundial de Fútbol, que comenzará en tres semanas, si el Gobierno federal no atiende sus demandas. EFE

des/csr/nvm

(foto)