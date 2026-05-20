México firmará acuerdo con productores para garantizar «precio justo» del maíz

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Ciudad de México, 20 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles la firma de un acuerdo “muy importante” con productores, comercializadores e industriales del maíz para ordenar el comercio del grano y garantizar precios justos tanto para productores como para consumidores, en medio del debate sobre un posible aumento en el precio de la tortilla.

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que el convenio será suscrito este miércoles a las 11:00 hora local (17:00 GMT) y aseguró que el objetivo es estabilizar el mercado del principal insumo de la tortilla, alimento básico de la dieta mexicana.

“Hoy a las 11 de la mañana vamos a firmar un acuerdo muy importante con productores de maíz, vendedores de insumos, compradores de harina (…) es un acuerdo de ordenamiento del comercio del maíz que nos permita siempre garantizar precio justo al productor y al consumidor”, declaró la mandataria.

La gobernante mexicana añadió que se trata de un mecanismo construido durante meses de negociaciones entre los distintos actores de la cadena productiva.

“Es un acuerdo que llevamos ya muchos meses trabajando y que el día de hoy se va a hacer una realidad”, afirmó.

El anuncio ocurre en un contexto de tensión entre el Gobierno mexicano y representantes del sector tortillero por los costos de producción y el precio del alimento.

El pasado 15 de abril, el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) advirtió que mantener sin cambios el precio de la tortilla es “insostenible” debido al aumento acumulado de costos en la cadena de valor, pese a que el maíz y la harina se mantienen estables.

El presidente del CNT, Homero López, señaló entonces que el problema no radica en el precio del maíz, sino en gastos como salarios, seguridad social, licencias y energéticos, además de la competencia del sector informal, que, afirmó, afecta la rentabilidad de las más de 130.000 tortillerías del país.

Frente a estas presiones, Sheinbaum ha insistido en que “no hay ninguna razón” para elevar el precio de la tortilla, al argumentar que los granos de maíz y la harina se mantienen en niveles bajos. EFE

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