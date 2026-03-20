México firmará en mayo el nuevo acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea

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Cancún (México), 20 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este viernes que en su reunión con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, abordaron la necesidad de fortalecer un orden internacional basado en la paz y anunció que en mayo se firmará el acuerdo global modernizado con la Unión Europea (UE).

«Ustedes saben que en mayo se firmará definitivamente la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea y hay mucho interés de las empresas alemanas, hay cerca de 2.000 empresas alemanas que tienen inversiones en México y hay mucho interés de seguir invirtiendo, hablamos de ese tema”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa desde Cancún, Quintana Roo, en el sureste mexicano.

La gobernante mexicana subrayó el interés de empresas alemanas en México en el marco de la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

“En el caso del presidente de Alemania que recibimos aquí en Cancún con su equipo y parte del gabinete del Gobierno de México, hablamos de la relación comercial y económica”, informó.

La presidenta también indicó que el encuentro incluyó temas de cooperación científica y tecnológica.

“Hablamos también de la cooperación científica y cultural y de innovación tecnológica que también es muy importante y eh hablamos también de la situación internacional y de cómo es fundamental buscar la paz en el mundo y avanzar en la cooperación para el desarrollo”, expuso.

En este sentido, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de fortalecer los organismos multilaterales ante el actual contexto global.

Sheinbaum calificó el encuentro como positivo y destacó la trayectoria internacional del mandatario alemán.

“Esos fueron los grandes temas, un hombre de mucha experiencia internacional que ha sido parte de distintos grupos para construir paz en Europa y en el mundo entero. Tiene ya prácticamente 10 años de ser presidente de Alemania y nos invitaron a ir a Alemania y vamos a ver si hacemos un viaje”, añadió.

El encuentro se produjo en Cancún, en el marco de la visita oficial de Steinmeier a México, la segunda realizada por el mandatario al país, acompañado de una comitiva y empresarios. EFE

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