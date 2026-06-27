México frena nombramiento de exdirector de Pemex por denuncia de violencia doméstica

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Ciudad de México, 26 jun (EFE).- La Secretaría de Energía (Sener) de México informó este viernes que no formalizará la incorporación del exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, como titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras las denuncias de su pareja, María Felicia Jiménez, por violencia doméstica.

La Sener aclaró, en una tarjeta informativa, que el funcionario se incorporaría al INEEL tras su salida de Pemex el mes pasado, pero que dicha incorporación nunca se formalizó.

“En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa ningún cargo como servidor público y tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, apuntó el documento.

Sin embargo, según un comunicado, el 1 de julio, el INEEL encabezó una ceremonia en la que Rodríguez asumió su cargo como director general de la dependencia.

Durante este encuentro estuvo acompañado de un grupo directivo e integrantes de la comunidad académica.

La respuesta por parte de la Sener se da después de que se difundiera una serie de videos de una cámara de vigilancia que muestran al exfuncionario al agredir físicamente a su pareja María Felicia Jiménez.

El video fue capturado presuntamente el 15 de marzo de 2026, fecha en la que Rodríguez aún era titular de Pemex, puesto que ocupó durante dieciocho meses en la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hasta que fue sustituido por Juan Carlos Carpio Fragoso.

Además de la publicación del video, Jiménez difundió un mensaje, difundido por distintos medios de comunicación, en el que denunció la violencia ejercida por el exdirector de Pemex y pidió auxilio a Sheinbaum para implementar medidas de protección a ella y a sus hijos.

En una entrevista a pie de calle este viernes, la mandataria mexicana confirmó a medios nacionales que a Jiménez “se le va a proporcionar toda la ayuda” y agregó que “si ella quiere presentar una denuncia, pues que presente una denuncia”.

El 15 de marzo, Rodríguez aún se desempeñaba como director de Pemex, cargo del que fue removido en mayo en un contexto de reestructuración financiera de la empresa pública con altos niveles de deuda. EFE

abz/jrg