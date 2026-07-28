México gana el oro en doble mixto sin timonel de los Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 28 jul (EFE).- México conquistó este martes la medalla de oro en la prueba de doble mixto sin timonel y elevó a cinco su cosecha de títulos en el torneo de remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebran en Santo Domingo hasta el 8 de agosto.

La pareja integrada por Rafael Mejía y Maité Arrilaga se impuso con un tiempo de 7:39.31, por delante de los venezolanos Jaime Machado y Naomi Suazo, que obtuvieron la plata con 7:43.13.

El bronce correspondió a los dominicanos Jancarlos Tineo y Wendy Simó, quienes completaron el recorrido en 8:00.20.

Con este resultado, México suma cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce en el campeonato de remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Venezuela acumula dos oros, tres platas y dos bronces, mientras que República Dominicana registra dos platas y un bronce.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 acogen a 6.200 deportistas, quienes competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.EFE

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