México gana el oro en el cuatro sin timonel masculino de remo en Juegos Centroamericanos

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Santo Domingo, 29 jul (EFE).- México conquistó este miércoles la medalla de oro en la prueba de cuatro sin timonel masculino (M4) del torneo de remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La embarcación mexicana, integrada por Andrés Simsch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez y Miguel Caraballo, se impuso con un tiempo de 6:31:18.

La medalla de plata fue para Cuba, con Leduar Suárez, Roberto Paz, Henrique Heredia y Reidy Cardona, que completaron el recorrido en 6:39.92.

El bronce correspondió a Venezuela, representada por Jackson Vicente, Jaime Machado, Mella Utrera y César Amaris, con un registro de 6:48.98.

México lidera el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al sumar en lo que va de este miércoles 138 preseas (57 de oro, 47 de plata y 34 de bronce).

Colombia es segunda con 90 medallas (34-33-23), seguida por Cuba, con 52 (16-16-20).

Venezuela ocupa el cuarto puesto con 67 (12-20-35), mientras que República Dominicana marcha quinta con 53 (10-11-32). EFE

mf/rao/car