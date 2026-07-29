México gana el oro en el doble mixto scull 2X de los Centroamericanos

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Santo Domingo, 29 jul (EFE).- Los mexicanos Kenia Lechuga y Alexis López conquistaron este miércoles la medalla de oro en la prueba de doble mixto scull 2X del torneo de remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran hasta el 8 de agosto en Santo Domingo.

Los mexicanos completaron el recorrido en 6:54.11, para imponerse a la dupla de República Dominicana integrada por Ignacio Vásquez y Wendy Simó, que obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 7:07.14.

El bronce fue para Colombia, representada por Andre Mora y Keya García, con un registro de 7:20.37.

En la jornada anterior, Kenia Lechuga se adueñó del oro en par de remos cortos, victoria que confirmó su favoritismo en esa modalidad del torneo de remo de la cita regional.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe acogen a 6.200 deportistas, quienes competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028. EFE

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