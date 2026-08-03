México gana el oro en relevos mixtos de triatlón en Santo Domingo 2026

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- México conquistó este lunes la medalla de oro en la prueba de relevos mixtos de triatlón de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse con un tiempo de 1:06:26 horas en la competencia disputada en el puerto de Sans Souci.

El equipo mexicano, integrado por Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos, superó a Cuba, que obtuvo la plata con un registro de 1:07:25, y a Colombia, que se quedó con el bronce al marcar 1:07:42, apenas un segundo por delante de Venezuela (1:07:43).

La prueba reunió a ocho países y consistió en cuatro relevos, cada uno integrado por 300 metros de natación, ocho kilómetros de ciclismo y dos kilómetros de carrera a pie.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe acogen a 6.200 deportistas, quienes compiten en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en las olimpiadas de Los Ángeles 2028. EFE

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