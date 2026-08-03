México gana el oro en relevos mixtos de triatlón en Santo Domingo 2026

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- México conquistó este lunes la medalla de oro en la prueba de relevos mixtos de triatlón de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse con un tiempo de 1:06:26 horas en la competencia disputada en el puerto de Sans Souci.

El equipo mexicano, integrado por Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos, superó a Cuba, que obtuvo la plata con un registro de 1:07:25, y a Colombia, que se quedó con el bronce al marcar 1:07:42, apenas un segundo por delante de Venezuela (1:07:43).

La prueba reunió a ocho países y consistió en cuatro relevos, cada uno integrado por 300 metros de natación, ocho kilómetros de ciclismo y dos kilómetros de carrera a pie.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe acogen a 6.200 deportistas, quienes competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.EFE

mf