México gestiona con Argentina la deportación de Farías Laguna, buscado por evasión fiscal

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Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que su Gobierno realiza gestiones con Argentina para lograr la deportación o, si es necesario, la extradición del exmilitar mexicano Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos y evasión fiscal.

“Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República y (la Secretaría de) Relaciones Exteriores para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.

La mandataria mexicana recordó que Farías Laguna fue localizado en Argentina mediante una ficha roja de Interpol.

“Se está solicitando la deportación y en caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición. Pero estamos esperando que haya deportación dado que entró de manera ilegal”, apuntó.

La mandataria explicó que la investigación contra Farías Laguna comenzó tras la detección de un buque que ingresó a México con documentación irregular sobre el combustible que transportaba.

“Se dio conocimiento a la Secretaría Marina a través de la aduana de Tampico (…) de la llegada de un buque que tenía combustible y que estaba reportando un permiso temporal de que traía otro producto y no combustible”, añadió.

Según explicó, tras las inspecciones se determinó que la embarcación transportaba diésel que introducía de contrabando al país.

Sheinbaum detalló que, a partir de ese hallazgo, se implementaron medidas para impedir el ingreso temporal de combustibles, reforzar la vigilancia y mejorar la trazabilidad del producto importado.

Asimismo, indicó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación que derivó en órdenes de aprehensión contra «algunas personas de la Secretaría de Marina que estaban involucradas en este caso”.

El jueves, el secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Farías Laguna, quien era buscado en 192 países y es señalado como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Según las investigaciones, integraba desde 2023 una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas, dedicada al ingreso ilegal de combustible a México. El combustible era presuntamente declarado como “aceites, lubricantes o aditivos” para evadir controles aduaneros y fiscales, además de estar vinculada a la evasión del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril en Buenos Aires tras un operativo coordinado por la Marina mexicana y la Fiscalía General de la República, en colaboración con la Interpol argentina. Había ingresado a Argentina el 1 de abril con identidad falsa, utilizando un pasaporte guatemalteco, y se alojaba en un apartamento de alquiler temporal en la capital argentina. EFE

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