México ha evacuado a 352 connacionales de Oriente Medio desde inicio de la guerra en Irán

2 minutos

Ciudad de México, 6 mar (EFE).- El gobierno de México, a través de su cancillería, informó este viernes que 352 mexicanos han sido evacuados desde distintos países de Oriente Medio afectados por la actual ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la repuesta de Teherán contra objetivos en la región.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que 352 connacionales fueron evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría de ellos por vía terrestre hacia países que cuentan con su espacio aéreo abierto.

«Nuestras embajadas en la región siguen atendiendo a las personas mexicanas que lo soliciten para identificar la ruta de salida más adecuada y segura», añadió la dependencia del Gobierno.

Por el momento, las autoridades no tienen constancia de que ningún mexicano haya visto afectada su integridad física por el conflicto en Oriente Medio.

La Cancillería recordó que los espacios aéreos se están abriendo de manera «paulatina» en la región y que algunas compañías retomaron sus operaciones desde Emiratos Árabes Unidos, de modo que instó a los mexicanos con alguna reserva que contacten con su aerolínea para verificar el estado de su vuelo.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región. EFE

