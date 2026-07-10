México ha recuperado más de 3.700 piezas arqueológicas históricas en gestión de Sheinbaum

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Ciudad de México, 10 jul (EFE).– El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, informó este viernes que el Gobierno de México ha logrado recuperar un total de 3.716 piezas arqueológicas e históricas durante la Administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario precisó que, en lo que va de la gestión federal, se han repatriado diez veces más objetos culturales que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), un avance que representa además el 68 % de los bienes que logró recuperar la Administración de Felipe Calderón (2006-2012) en sus seis años de mandato.

De acuerdo con el desglose estadístico presentado por el funcionario, Estados Unidos se consolidó como el principal país emisor de este legado cultural con un total de 3.369 piezas devueltas, seguido en la lista por Italia con 1.794 bienes, Canadá con 133, Francia con 19 y España con siete objetos restituidos a la nación.

Vázquez Herrera explicó que este programa institucional trabaja para «recuperar, repatriar la memoria, la identidad de los pueblos de México» a partir de un esquema de diálogo diplomático permanente con diferentes gobiernos del mundo, una estrategia técnica que ha permitido rescatar piezas arqueológicas de la mayor importancia para el país.

Entre los tesoros históricos que han vuelto a territorio nacional destaca un cráneo mixteco cubierto de teselas de turquesa repatriado desde los Países Bajos, un panel labrado maya de la zona de Yaxchilán devuelto por Nueva York que representa al gobernante Pájaro Jaguar, y una escultura mexica de roca basáltica que conserva pigmentos originales.

Las autoridades culturales detallaron el rescate de un valioso manual de ceremonias franciscano del siglo XVIII que fue decomisado por la Policía Federal Argentina, un logro que el titular del INAH consideró fundamental para cumplir con la determinación oficial de «recuperar la memoria, las identidad y por supuesto, la pertenencia de los pueblos antiguos».

El INAH resaltó la renovación del museo de sitio de Teotihuacán mediante una inversión de siete millones de pesos, un espacio que reabrió sus puertas con una colección donde el 80 % de las piezas exhibidas son inéditas, entre las que sobresale una pelota de hule de 3.500 años de antigüedad descubierta en el sitio olmeca de El Manatí, Veracruz.

Esta intensa campaña de repatriaciones se alinea con la estrategia de diplomacia cultural impulsada por la Secretaría de Cultura bajo el lema #MiPatrimonioNoSeVende, una iniciativa de alcance global con la que las instituciones mexicanas han buscado frenar las subastas internacionales y concienciar a gobiernos y coleccionistas privados sobre la importancia de restituir los bienes históricos a sus comunidades de origen de manera voluntaria.EFE

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