México impone cuotas compensatorias al calzado chino

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El Gobierno de México impuso este miércoles cuotas compensatorias a las importaciones de calzado originarias de China, tras concluir que ingresaron en condiciones de ‘dumping’ (con discriminación internacional de precios) y ocasionaron daño a la industria nacional.

De acuerdo con una publicación de la Secretaría de Economía (SE), en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estas cuotas compensatorias se fijaron en un rango de entre 0,54 y 22,50 dólares por par para las importaciones que entren a México por debajo del precio de referencia de 22,58 dólares por par.

Estas medidas tendrán una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga, según indica el texto.

La resolución abarca diversos tipos de calzado, incluidos tenis, sandalias y botas, tanto de corte sintético como textil.

La investigación antidumping se inició el 26 de abril de 2024 y consideró como periodo de análisis el lapso del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2023.

A lo largo del proceso participaron productores nacionales, importadores, exportadores, cámaras y asociaciones.

La autoridad determinó que las importaciones chinas aumentaron de manera significativa en ese periodo y que sus precios, inferiores a los de la industria mexicana, afectaron indicadores clave como producción, empleo y ventas internas.

Las cuotas compensatorias se aplicarán además de un arancel temporal del 35 %, vigente desde abril de 2024 para el mismo tipo de productos.

En este sentido, la Secretaría aclaró que estos mecanismos no constituyen una sobrerregulación, pues los aranceles, los precios estimados y las cuotas compensatorias cumplen fines distintos, toda vez que los primeros regulan el comercio exterior, mientras que las cuotas corrigen prácticas desleales.

La medida se enmarca en un contexto en el que México es el noveno productor mundial de calzado, con cerca de 250 millones de pares fabricados al año, de los cuales el central estado de Guanajuato concentra alrededor del 70 %.

Sin embargo, la competencia desleal con importaciones subvaloradas ha sido señalada por el sector como una de las principales amenazas para su supervivencia, junto con la informalidad y la piratería.

Estas medidas se suman a otras que ha implementado el Gobierno mexicano para proteger a la industria del calzado nacional, como el reciente decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado y el combate a la piratería y el contrabando de productos, en especial de China. EFE

