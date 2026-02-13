México impulsa nueva ley de cine y de protección a dobladores ante Inteligencia Artificial

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- El Gobierno de México presentó este viernes una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual que sustituirá el marco vigente desde 1992 y reformas para proteger a intérpretes de doblaje ante el uso de inteligencia artificial, medidas que buscan impulsar la producción nacional y reforzar.

“(Son iniciativas que) se han esperado, sobre todo la de cine por muchos años y también la de intérpretes de doblaje”, afirmó Claudia Curiel, secretaria de Cultura de México, durante la conferenciad e prensa presidencial al indicar que las propuestas responden a demandas históricas del sector.

Curiel argumentó que la legislación vigente quedó desfasada frente a los cambios tecnológicos y productivos, pues la ley federal de cinematografía actual es de finales del siglo pasado.

“Lo más importante de esta ley es que la del 1992 surge en un contexto neoliberal, donde tenía una visión de mercancía principalmente la obra y lo que se hizo en esta ley de 2026 es trabajarla con fundamento en los derechos culturales”, apuntó.

Entre las medidas centrales destacó asegurar la presencia del cine nacional en salas.

“La exhibición de cine nacional en salas del 10 % garantizado”, dijo Curiel, a la vez que remarcó revisiones de cartelera y la ampliación de exhibición mínima para mejorar su visibilidad.

También, subrayó, se establece preservar el patrimonio audiovisual, con “un mandato de conservar, restaurar, digitalizar, difundir el acervo patrimonial que integra nuestra memoria”, y se incorpora en la ley el apoyo estatal al sector.

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió el potencial del país en la industria audiovisual y vinculó la reforma con metas de posicionamiento internacional.

“Con todos los apoyos y todas estas nuevas adecuaciones que se han estado haciendo a la ley y propuestas, se tendrá la capacidad de que México logre entrar en este nuevo año al top cinco en cuanto a todas estas producciones a nivel mundial”, declaró.

Sheinbaum destacó el capital creativo nacional y la ampliación del apoyo público a proyectos independientes.

Además, sostuvo que la ley busca asegurar la difusión de contenidos para “que se garantice la transmisión tanto en el cine o la presentación tanto en los cines como en las plataformas”.

La segunda iniciativa responde a preocupaciones del gremio del doblaje frente a la IA. Curiel indicó que “por primera vez” se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística, “única e irrepetible”.

En tanto, Sheinbaum subrayó la relevancia del sector, pues aseguró que “México tiene de los mejores dobladores del mundo” y ahora “van a ser protegidos”.

Finalmente, la mandataria anunció que este domingo anunciará incentivos económicos para la producción de series y cine en el país y para ello contará con la participación especial de la actriz y productora veracruzana, Salma Hayek, quien personalmente le pidió apoyo e impulso a esta iniciativa. EFE

csr/afs/sbb

(foto)(video)