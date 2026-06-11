México inaugura con éxito su tercer Mundial, pese a las protestas

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El Mundial 2026 arrancó el jueves con la victoria 2-0 del anfitrión México sobre Sudáfrica, un éxito deportivo que se vio empañado por los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el exterior del Estadio Azteca, ya cuando el balón rodaba.

Un colombiano nacionalizado en 2023, Julián Quiñones, y el veterano Raúl Jiménez, fueron los autores de los goles celebrados por muchos mexicanos, tanto en el interior del Azteca, lleno con 80.824 espectadores, como otros miles en la Fan Fest en la plaza del Zócalo.

Incluso el triunfo mexicano se celebró más allá de las fronteras y varios miles de emigrantes lo hicieron en varios puntos de Estados Unidos, como Los Ángeles y Houston.

El partido inaugural sirvió para que el arquero mexicano Guillermo Ochoa, suplente en el Tri, se convirtiera en el primer futbolista en la historia en disputar seis Mundiales, una marca que en los próximos días igualarán también los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

– Shakira pone el «show» –

Antes de que la pelota rodara por el césped tuvo lugar la ceremonia inaugural encabezada por Shakira: la estrella colombiana cantó «Dai Dai», la canción oficial del evento, junto al rey nigeriano del afrobeat Burna Boy.

La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con un «Bienvenidos a México» en una coreografía que contó con personajes caracterizados como Moctezuma, que daban la bienvenida a los pueblos del mundo y mujeres en trajes de danza típica.

También actuaron el cantante pop venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y los colombianos J Balvin y Ryan Castro. El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno del Mundial, titulado «DNA».

– Protestas y enfrentamientos con la policía –

La fiesta en el interior del mítico Estadio Azteca, que por tercera vez fue el escenario del primer partido de un Mundial, se vio empañada por los incidentes en el exterior.

La Fan Fest de la plaza central del Zócalo finalmente abrió, pero las barreras metálicas instaladas para protegerlo desde la semana pasada fueron removidas parcialmente e impidieron el acceso fluido de los hinchas. Consecuencia: caos, empujones.

«Tardamos una hora para entrar, fue un caos y para salir fue peor», dijo a la AFP Víctor Gómez, de 49 años, quien junto a su pareja, Miriam Corona, desistieron de ver el partido en esa instalación. «Puede haber hasta muertos. Adentro no se puede ni caminar ni se alcanza a ver algo, hasta la última pantallita de acá pudimos acceder».

Coincidiendo con el pitazo incial del partido, hubo nuevos enfrentamientos con la policía en el exterior del recinto.

Un grupo que exige justicia por los decenas de miles de desaparecidos que enlutan al país quitó barreras que protegían el perímetro del estadio e intercambió golpes con los agentes que lo resguardan. Armados con palos y bates, otro puñado de jóvenes rompió los vidrios de vehículos policiales.

«¡México campeón en desaparición!», era uno de los cánticos más repetidos por los manifestantes, de diferentes colectivos que comparten un rechazo a que México albergue otro Mundial mientras afronta la violencia del crimen organizado.

Una lluvia torrencial cayó poco después del partido, lo que provocó la retirada de los manifestantes y que se vaciara también la Fan Fest.

– Sin presencia de Sheinbaum –

La presidenta Claudia Sheinbaum finalmente no asistió al Azteca, como previsto, pero tampoco al Fan Fest. Publicó en X una foto en la que apareció en un centro deportivo de una zona popular de la capital. Vestía la camiseta de la selección.

La presidenta izquierdista regaló su boleto para la inauguración a una niña futbolista.

El mayor evento del planeta fútbol que comenzó este jueves está organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, Canadá y México, que ya lo hizo en solitario en 1970 y 1986.

El torneo llega precedido por polémicas: el alto precio de los boletos, el rechazo de visados para Estados Unidos o la guerra en Oriente Medio, que llevó a Irán a trasladar su campo base de Arizona a Tijuana.

A partir de ahora, el balón intentará tomar el protagonismo para dirimir si la España de Lamine Yamal, el Portugal de Cristiano Ronaldo o la Francia de Kylian Mbappé pueden desbancar a la Argentina de Lionel Messi, que aspira a revalidar el título de Catar.

De momento, es el México de Javier Aguirre quien toma la delantera y festeja ya la primera victoria en el Mundial.

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