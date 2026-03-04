México informa de la evacuación de 279 connacionales de países de Medio Oriente

Ciudad de México, 4 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este miércoles que hasta el momento 279 mexicanos han sido evacuados de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Catar, en medio de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

«279 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Catar. Han salido vía terrestre en su mayoría a Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto», detalló durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana no dio más detalles sobre el estado de salud en el que se encuentran las personas evacuadas ni cuántos connacionales más se encuentran en los países mencionados.

Este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México había adelantado que poco más de 170 personas habían sido evacuadas de los países que se están viendo afectados por el conflicto y afirmó que ningún mexicano ha sido herido.

La cancillería aseguró que, a través de sus diplomáticos, se encuentra atenta a lo que necesiten los mexicanos que están en los países en conflicto y pidió comunicarse a sus números telefónicos en caso de emergencia.

El domingo, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, informó de que hay cerca de 7.000 connacionales en países de Medio Oriente y que todos se encuentran bien, sin un solo reporte de afectaciones a su integridad física, en medio de un escenario regional complejo marcado por cierres de espacios aéreos y dificultades para salir de la zona.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de Estados Unidos e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región. EFE

