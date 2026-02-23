México informa que 25 militares fallecieron en ataques tras operativo contra ‘El Mencho’

1 minuto

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco y Michoacán (occidente), a la vez que lamentó que se produjeron «cobardes ataques» que causaron la muerte de «25 militares». EFE

