México inicia sus fiestas patrias con reivindicación de las mujeres en las Fuerzas Armadas

2 minutos

Ciudad de México, 13 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este sábado el inicio de sus primeros festejos patrios como mandataria y comandante suprema de las Fuerzas Armadas con una reivindicación de las mujeres militares en el país, durante la conmemoración del 178 aniversario de la gesta de los Niños Héroes.

El mandataria participó en una ceremonia al pie del emblemático Castillo de Chapultepec, en la capital mexicana, donde se rindieron honores a los Niños Héroes, cadetes que murieron en combate en 1847 durante la guerra entre México y Estados Unidos.

La presidenta mexicana pasó revista, entregó espadines a nuevos cadetes y escuchó la salva de fusilería que los integrantes del Heroico Colegio Militar realizaron en honor de los jóvenes héroes.

En su turno, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, destacó el papel de las Fuerzas Armadas de continuar el legado de los Niños Héroes, quienes demostraron que la «soberanía es un baluarte sagrado que se defiende con la propia vida si fuese necesario».

Con este acto, el Gobierno mexicano comenzó los festejos de los 215 años del inicio de la independencia de México, que comenzó el 15 de septiembre de 1810, y los 204 años de la consumación de independencia, que ocurrió el 27 de septiembre de 1821.

Los primeros festejos patrios de Sheinbaum como presidenta ocurren en un clima de tensión en las Fuerzas Armadas por la presunta implicación de integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en una red de contrabando de combustible, conocido en México como ‘huachicol fiscal’.

La semana pasada, las autoridades informaron de la detención de diez marinos y funcionarios aduaneros, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Semar, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. EFE

